Polizia e Finanza nelle scuole: studente con hashish nei guai

Controlli della Polizia per contrastare lo spaccio di stupefacenti negli istituti scolastici superiori di Como. Gli agenti sono intervenuti al Liceo Volta in città murata e all’Enaip di via Dante Alighieri, con personale della Squadra Mobile, dell’Ufficio di Gabinetto e della Polizia Scientifica, unitamente a due unità cinofile della Guardia di Finanza di Como. All’Enaip gli accertamenti tra gli studenti hanno dato esito negativo, mentre al liceo il cane antidroga ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente nella disponibilità di uno studente comasco di 17 anni: 1 grammo e mezzo di hascisc che è stato sequestrato amministrativamente, e il ragazzo segnalato, anche ai genitori, in quanto consumatore. Pa.Pi.