Più soldi alle associazioni. Dal Comune 620mila euro per sostenere le attività

Un regalo di Natale ad enti e associazioni impegnate nella valorizzazione e nella promozione della città. Il Comune di Bergamo ha stanziato 620mila euro come gesto di vicinanza e gratitudine verso numerose realtà cittadine e di quartiere, contribuendo così a coprire le spese sostenute per organizzare attività ed eventi in ambito culturale, sportivo, ricreativo, sociali, educativo ed ambientale durante tutto il 2023. La cifra assegnata quest’anno è maggiore rispetto a quella della passata stagione, quando l’amministrazione comunale aveva stanziato 576mila euro. Come da tradizione, tra le delibere approvate dalla Giunta comunale occupa un ruolo significativo il capitolo ascritto al sindaco Giorgio Gori: si tratta di 135mila euro destinati, tra gli altri, all’associazione Arketipos, a BergamoScienza, al Ducato di Piazza Pontida, al Festival Pianistico Internazionale Bergamo e Brescia, alla Fiera dei librai e all’Associazione nazionale carabinieri.

Particolarmente cospicuo anche il riconoscimento al valore sociale di molte iniziative di quartiere, con circa 143mila euro per oltre 70 tra associazioni ed enti che operano per la coesione sociale, come i Centri per tutte le Età, molte parrocchie cittadine, Uildm e Auser. Circa 134mila euro sono invece stati destinati alle associazioni sportive del territorio. Tra queste Promoeventi sport; Scherma Bergamo; Olme Sport; e Time 4.2, che hanno organizzato alcuni degli eventi sportivi più importanti del 2023 come il Giro di Lombardia di ciclismo o il Challenger internazionale di tennis. La cifra di 126mila euro è stata invece suddivisa tra oltre 40 associazioni culturali. M.A.