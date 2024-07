Più sicurezza in città. Arrivano nuovi agenti

BERGAMO

Primo passo della nuova amministrazione comunale di Bergamo per rinforzare in modo significativo il Corpo di Polizia municipale e per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Palazzo Frizzoni è pronto ad assumere otto nuovi agenti della Polizia locale. L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Bergamo e chiuderà il prossimo 5 agosto.

La decisione è stata una delle prime annunciate dal nuovo assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni. "Una volta raccolte le candidature e stilata una graduatoria - spiega -, da questa potremo attingere anche in futuro per altre assunzioni. Il tema della sicurezza urbana che si compone di tanti aspetti, dalla prevenzione al presidio, dal controllo alla repressione, è centrale nel nostro programma. Per questa ragione siamo particolarmente grati al prefetto, al questore e a tutti i rappresentanti delle forze dell’ordine per i recenti provvedimenti presi in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica (il riferimento è al presidio dell’Esercito alla stazione ferroviaria, ndr.)". Nel bando vengono riportati i compiti che i futuri vigili dovranno ricoprire, dal "presidio e controllo del territorio" alle "funzioni di polizia giudiziaria, stradale e ausiliarie". Tra le richieste anche "capacità organizzative e competenze attitudinali, con particolare riferimento al problem solving, gestione dello stress, capacità di lavorare in gruppo, gestione dei rapporti con il pubblico, abilità logiche". Intanto nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale hanno compiuto un fermo e un arresto. Il Nisu (Nucleo interventi sicurezza urbana) ha effettuato in via Zanica il fermo del conducente di un ciclomotore, già notato nell’area di via Bonomelli-stazione ferroviaria, una delle più controllate dalle forze dell’ordine. A seguito di segnalazione dell’unità cinofila, la persona, un cittadino italiano, è stata trovata in possesso di 10 dosi di cocaina, 5 pasticche di ecstasy, 15 grammi di hashish. In assenza di precedenti specifici, l’uomo è stato denunciato a piede libero. Sempre gli agenti del Nisu hanno arrestato un cittadino del Gambia di 30 anni sorpreso a cedere sostanza stupefacente e risultato in possesso di 37 grammi di hashish e due di cocaina.

Michele Andreucci