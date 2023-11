Pista ciclabile della Val Seriana: "Il fiume la sta portando via"

ALBINO

"Ogni volta perdiamo una decina di metri di ciclabile. Il fiume sta scavando sempre di più ed erodendo la sponda destra. Bisogna intervenire al più presto". Non usa giri di parole il sindaco di Albino, Fabio Terzi, per descrivere il problema che in paese è ormai noto a tutti ed evidente quando le piogge si intensificano: il Serio si sta mangiando sempre più la pista ciclopedonale della Valle Seriana, riprendendosi aree che sino a qualche decennio fa erano aree golenali. Il tratto nei pressi della stazione di testa della Teb (tramvie elettriche bergamasche) è ormai scomparso da tempo e ogni violta che il corso del fiume si intensifica a causa delle forti piogge, una nuova parte di terra viene erosa dal fiume.

"Da tempo attendiamo un intervento di consolidamento - spiega il primo cittadino di Albino -. Ersaf (il vivaio forestale regionale, ndr) aveva elaborato un progetto strutturato in tre interventi: uno nei pressi della stazione, uno nella zona dell’uscita Cene sud e uno nell’isola a metà tra questi due". L’avvio dei lavori a Cene sud, la scorsa estate, ha però rivelato degli imprevisti che hanno bloccato i lavori: sono stati rinvenuti dei rifiuti, per cui l’intervento è stato sospeso ed è stato predisposto un piano di caratterizzazione e bonifica dell’area. I soldi previsti per i tre interventi sono stati utilizzati per effettuare la bonifica ed è stato necessario cercare altre risorse. Un altro problema è rappresentato dai grandi alberi presenti sulla sponda. M.A.