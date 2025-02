Piovono banconote in strada. Ottavo bancomat assaltato

BREMBATE SOPRA (Bergamo)Banda del botto di nuovo in azione. È successo nella notte tra venerdì e sabato ai danni del bancomat della Crédit Agricole di Brembate Sopra, filiale che si trova tra le vie Rampinelli e Sorte. Il bottino sarebbe di oltre 20 mila euro. Banconote sono finite anche in strada. È l’ottavo colpo in Bergamasca dall’inizio dell’anno. Ladri in fuga: al vaglio le telecamere comunali e della banca. L’ennesimo raid è stato effettuato sempre utilizzando l’esplosivo, un modus operandi che ha contraddistinto tutti gli altri sette assalti. Esplosivo, cavetto come miccia e poi la deflagrazione. Ciò rafforza l’ipotesi investigativa che ad agire possa essere la stessa banda, magari composta da più persone interscambiabili. Le indagini proseguono per identificare i responsabili e fermare l’escalation di furti che sta interessando il territorio.

A Brembate Sopra tutto è accaduto in pochi minuti. Erano da poco passate le 2,30 quando i soliti ignoti sono entrati in azione. Pochi minuti e via. L’allarme della banca è arrivato alla centrale della vigilanza a cui è collegata. Le persone che abitano nello stabile sotto cui si trova la banca non hanno sentito il boato. Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della stazione di Ponte San Pietro, con la collaborazione della polizia locale e la sorveglianza. Per risalire agli autori le forze dell’ordine hanno visionato le telecamere comunali che hanno ripreso un’auto fuggita verso Ponte San Pietro. Ora saranno visionate anche quelle del Crédit Agricole per cercare di individuare il tipo di veicolo utilizzato per la fuga.

È stato l’ottavo colpo del genere dall’inizio dell’anno in provincia, dopo i primi quattro episodi (due andati a segno e altrettanti no) registrati tra il 5 e il 6 gennaio a Torre Boldone, Bagnatica, Suisio, Urgnano, mentre nella notte tra il 9 e il 10 gennaio era stato fatto saltare il bancomat della filiale di Calusco d’Adda e, nella notte tra il 21 e 22 gennaio, a Bonate Sopra. Penultimo in ordine di tempo quello a Bottanuco sabato 1° febbraio, ai danni dello sportello del Banco Bpm-Credito Bergamasco, di via Toti. Ma in questo caso la banda è dovuta fuggire a mani vuote.

Francesco Donadoni