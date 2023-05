Pioggia e grandine, crolla il muro dell’ottocentesca Villa Camilla

Il maltempo ha distrutto un pezzo di storia a Olgiate Comasco. L’acquazzone e la grandinata che l’altra sera si sono abbattuti tra Lurate Caccivio e Olgiate Comasco hanno provocato il crollo del muro di cinta dell’ottocentesca Villa Camilla, sede della biblioteca comunale, accanto al centro congressi Medioevo. In strada, accanto al muro franato, non stava fortunatamente passando nessuno perché tutti erano rintanati in casa. Non si sono quindi registrati feriti, ma solo danni ingenti.

"A causa delle forti piogge è franato il muro di Villa Camilla di fianco al Medioevo – riferisce il sindaco Simone Moretti – Ringrazio i volontari della Protezione civile Città di Olgiate Comasco, i carabinieri di Olgiate, i vigili del fuoco di Appiano Gentile e di Como, gli agenti della Polizia locale e l’Ufficio tecnico comunale. Grazie anche ai cittadini per la preziosa collaborazione". I vigili del fuoco hanno dovuto fronteggiare in poche ore più di una ventina di richieste di intervento e di aiuto scatenate dal maltempo.

D.D.S.