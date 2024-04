Pigato sfiora il primo titolo dell’anno. In Cina Bellucci sfida l’australiano Li Tu

Sfuma in dirittura d’arrivo il primo titolo dell’anno per Lisa Pigato, sconfitta in finale nell’ITF femminile di Santa Margherita di Pula (35 mila euro di montepremi, terra). La 22enne bergamasca è stata battuta dalla spagnola Andrea Lazaro Garcia per 7/6(4), 6/3, ma con i punti conquistati sale al n°317 del mondo (ora è 337), suo best ranking. Intanto nel suo tour asiatico il bustocco Matta Bellucci affronta l’australiano Li Tu sul cemento di Guangzhou. S.D.S.