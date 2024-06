Piazzale degli Alpini a Bergamo. Una stagione di grandi eventi

È pronto a decollare il nuovo progetto per l’estate in Piazzale degli Alpini a Bergamo, proposto da Shining Production e Pink Bear, in collaborazione con il Comune di Bergamo. Oggi iniziano gli appuntamenti del cartellone che prevede concerti, teatro, musica, cultura. Il via viene dato da Stasera Balera, format che ritorna a cadenza settimanale e riparte con una serata dedicata al Tango e si ripete il giorno dopo, 6 giugno, con un appuntamento all’insegna dello Swing. Il 7 giugno, invece, prenderà il via la stagione dei concerti con il reggae dei Mellow Mood (inizio ore 21, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su TicketSms). L’8 giugno Paolo Noise dalla Zoo di Radio 105 riempirà Piazzale degli Alpini con la sua selezione musicale. Tra gli altri concerti in programma, quelli di Omar Pedrini (22 giugno), Motta (29 giugno), Cisco (6 luglio), Piero Pelù (12 luglio), Derozer e Shandon (20 luglio), Inti.Illimani (24 luglio), Cristina D’Avena&Gem Boy (27 luglio) e La Sad (30 agosto). Ci sarà spazio anche per la presentazione di libri, in collaborazione con Sottovuoto Festival. Il 2 luglio Stefano Nazzi presenta il suo libro Canti di Guerra, il 6 luglio il pubblico incontrerà Selvaggia Lucarelli (foto) che presenterà il suo ultimo lavoro “Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez“. Il programma della manifestazione prevede anche serate di teatro all’aperto, con posti a sedere. Il 5 luglio, per esempio, la coppia di Piazzapulita Corrado Formigli e Stefano Massini presentano Titanic. Michele Andreucci