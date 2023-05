Piazza della Loggia "La vita vinca sempre"

di Federica Pacella

La volontà di conoscenza e la ripresa della vita. Seguendo questi fili conduttori Brescia si appresta oggi a ricordare la strage di piazza della Loggia 49 anni dopo e a commemorare le otto vittime.

"Quest’anno vogliamo sottolineare la volontà di conoscenza che deve abbinarsi alla ripresa della vita", conferma Manlio Milani, presidente della Casa della Memoria, insignito nel 2021 della laurea honoris causa in Giurisprudenza dall’Università degli Studi di Brescia per la sua tenace invocazione della verità e per l’infaticabile lavoro di ricerca storica, di riflessione civile e di riconciliazione memorialistica sulla stagione del terrorismo e della lotta armata.

"Il manifesto delle iniziative – prosegue Milani – riproduce l’iniziativa del 2008 della Polisportiva che porta il nome di Euplo Natali, una delle vittime, che contribuì a costruire un pozzo in Kenya: abbiamo così voluto dire che piazza della Loggia ha subìto violenza ma è stata capace di generare vita nella città e fuori dalla città. Altro elemento fondamentale, che sottolinea come la vita debba sempre vincere, è la centralità della scuola". In continuità con la scelta di affidare al rettore Francesco Castelli il discorso del 25 Aprile, sarà il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Giuseppe Bonelli a tenere l’intervento istituzionale.

La giornata inizia alle 8 con la celebrazione eucaristica al Vantiniano del vescovo di Brescia, monsignor Pierantonio Tremolada. Dalle 9 il corteo delle delegazioni depone omaggi floreali alla stele, accompagnati dalla voce narrante di don Fabio Corazzina. Alle 9,30 l’incontro con i familiari delle vittime in Loggia con il sindaco Laura Castelletti; mentre alle 10,12 gli 8 rintocchi ricordano le vittime della bomba seguiti alle 10,16 da quelli delle campane di tutte le parrocchie della città grazie alla collaborazione tra Diocesi di Brescia, Consigli di Quartiere e Casa della Memoria. Quindi la commemorazione ufficiale di Cgil, Cisl, Uil – intervengono Nawal Nedir, mediatrice culturale e traduttrice; Mattia Rebessi, segretario provinciale Udu; Giorgio Graziani, segretario nazionale Cisl – mentre alle 11,15 nel Salone Vanvitelliano la parola va a Giuseppe Bonelli. I momenti di commemorazione proseguono poi in serata e nei giorni successivi: sul sito del Comune il calendario completo.