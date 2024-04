Piano pandemico, non è finita. Accolta l’opposizione dei familiari

Il gip di Roma ha accolto l’opposizione dei familiari delle vittime del Covid alla richiesta di archiviazione di uno stralcio dell’indagine della Procura di Bergamo, inviata per competenza alla Procura ordinaria di Roma. I procedimenti sul mancato adeguamento del piano pandemico e il falso nelle autovalutazioni saranno trattati all’udienza del 20 giugno. La notizia riapre uno dei nodi della maxi indagine sulla gestione della pandemia da Covid in Italia, condotta dalla Procura di Bergamo. Alcuni familiari dell’Associazione #Sereniesempreuniti avevano presentato opposizione e ora è arrivata la comunicazione che due dei temi fondamentali per stabilire le responsabilità di chi dovesse fare cosa, anche in ambito di preparazione e prevenzione, saranno appunto trattati all’udienza del 20 giugno. "Questo atto giudiziario dimostra che ci sono ancora operatori della giustizia che applicano la legge e riconoscono la tutela dei diritti garantiti dal nostro ordinamento", commentano Consuelo Locati, Luca Berni, Giovanni Benedetto, Piero Pasini e Alessandro Pedone, i legali del team che segue i familiari da quattro anni e che a dicembre 2023 aveva intercettato la richiesta di archiviazione della Procura ordinaria di Roma per rifiuto d’atti d’ufficio e falso in atto pubblico.

F.D.