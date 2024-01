Perseguita i genitori per avere soldi. Stavolta l’arrestano

Un uomo di 43 anni è stato arrestato per violazione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alle persone offese. È accaduto a Sorisole, nella Bergamasca. I fatti hanno avuto inizio a maggio dello scorso anno, quando due anziani genitori, esasperati dalle continue richieste di denaro con annesse minacce da parte del figlio tossicodipendente, hanno deciso di rivolgersi ai carabinieri. Dopo indagini nei confronti del quarantenne erano scattate le misure restrittive che lui ha violato per andare dai genitori a chiedere per l’ennesima volta denaro.