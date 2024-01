Per Djuric è fatta, a casa Galliani per la firma. In partenza Cittadini, Bettella e Maric

Il colpo per l’attacco del Monza sarà ufficiale questa mattina: Milan Djuric ha completato l’iter medico nel pomeriggio di ieri prima di raggiungere casa Galliani all’ora di cena per la firma e le foto di rito. Oggi le prime parole e soprattutto il primo contatto con Raffaele Palladino e i nuovi compagni. Con lui il mercato in entrata dei brianzoli si avvia alla conclusione. I prossimi giorni saranno saranno quelli utili a sfoltire la rosa: con l’Atalanta si valuterà la risoluzione anticipata del prestito di Cittadini, con lui in uscita anche Bettella e Maric. Tutti e tre hanno club interessati in Serie B. Michael Cuomo