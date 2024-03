Pensionata sventa la rapina. Presa a sassate da una ragazza

VIGEVANO (Pavia)

Ha messo gli occhi su una pensionata che, domenica, qualche minuto prima di mezzogiorno, stava percorrendo a piede via Leonardo da Vinci, nel pieno centro cittadino. I radi passaggi di auto, considerati l’orario e il giorno festivo, devono averla convinta che compiere uno scippo sarebbe stata un’operazione pressoché priva di rischi. Del resto dal quel punto le vie di fuga a piedi sono moltissime e far perdere le proprie tracce sarebbe stato un gioco da ragazzi. Tutto vero, in realtà. L’unica variabile che Rosa Bona, 19 anni, incensurata, domiciliata a Vigevano, non ha preso minimamente in considerazione è stata l’eventualità di una reazione della sua vittima designata. Che puntualmente c’è stata. Non solo, è stata così efficace che alla fine la scippatrice è stata arrestata dai carabinieri per tentata rapina aggravata e condotta in carcere. Tutto si è consumato nell’arco di qualche minuto. La diciannovenne si è avvicinata a passo spedito ad una donna di 76 anni e, con un movimento deciso, ha tentato di strapparle la borsetta che portava tracolla. Quello che non avrebbe mai potuto immaginare è che la donna ha opposto una strenua resistenza al tentativo di scippo che ha colto di sorpresa la malintenzionata. Per nulla convinta a desistere la diciannovenne ha allora preso una pietra dalla strada e con quella ha colpito alla testa l’anziana donna, sicura che tra dolore e spavento, avrebbe di certo mollato la presa. Niente di tutto di questo: la nonnina non ha fatto un passo indietro spiazzando completamente la giovane scippatrice. Tutto questo è avvenuto sotto gli occhi di diversi passanti che si sono subito resi conto della situazione e hanno chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari del nucleo radiomobile sono arrivati in qualche minuto appena sul luogo del fatto, riuscendo ad individuare e a bloccare la scippatrice. Mentre la settantaseienne, che presentava un vistoso ematoma in corrispondenza della tempia sinistra, è stata trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove è stata medicata e trattenuta in osservazione, la malvivente è stata invece accompagnata al carcere vigevanese dei Piccolini dove si trova reclusa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Umberto Zanichelli