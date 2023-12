Pellet pericoloso. Raffica di sequestri in mezza Lombardia

Perquisizioni in mezza Lombardia, effetto dell’inchiesta della Guardia di Finanza di Venezia che ha sequestrato 210 tonnellate di pellet ritenuto non sicuro. L’operazione è partita da un controllo sull’autostrada A4 a Fratta Nord quando su un autoarticolato con rimorchio di nazionalità slovacca sono state trovate 21 tonnellate di pellet non conforme quantomeno alla documentazione presentata dal camionista che riportava varie correzioni e cancellature. I finanzieri hanno poi identificato i clienti che, nei giorni scorsi, aveva ricevuto il pellet dell’azienda slovacca, procedendo a perquisizioni nelle province di Bergamo, Cremona e Mantova, dove sono state sequestrate altre 190 tonnellate di pellet.