Pecore intrappolate in mezzo alla neve. Le salvano i pompieri

Per tre giorni sono rimaste intrappolate in montagna nella neve. E si sono salvate. O meglio: a salvarle hanno provveduto i vigili del fuoco, intervenuti in elicottero. L’allarme era stato lanciato da uno scialpinista, che aveva avvistato gli animali a quota 2.289, in zona bivacco Linge, sprofondate in un canale. I carabinieri hanno girato la segnalazione ai pompieri. Per le condizioni meteo avverse il salvataggio è stato rimandato. Nel frattempo i militari hanno scavato una buca che funzionasse da recinto. Le pecore erano stremate, ma vive. Dopo aver trasferito in quota il personale Saf (Nucleo alpino fluviale) del Comando di Brescia, l’elicottero ha atteso che i tecnici recuperassero le bestie, prima sistemate in reti per il trasporto e poi issate sul velivolo con un cavo speciale. Portate a valle, sono state affidate a un veterinario.