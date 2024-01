Pavan chiude lontano dai migliori. In evidenza lo juniores Bosio Mathieu Van Der Poel ha vinto il Gran Premio Sevn Nys di Baal, in Belgio. Tommaso Bosio della Ciclistica Treviglio si è classificato al 14° posto. Nella gara femminile Carlotta Borello ha ottenuto la 23sima piazza, vinta da Fem Van Empel. Filippo Agostinacchio 28° tra gli under 23.