“Patenti facili“ Un’autoscuola sotto sequestro

Sul sito internet si presenta come autoscuola unica, che offre patenti di tutti i tipi in tempi brevi, corsi per il recupero punti, licenze nautiche, formazione istruttori con lezioni in orari personalizzati. Di certo è una struttura di riferimento tra la Bassa e la provincia di Cremona. Dalle scorse ore però la sede di Verolanuova dell’Autoscuola Jonathan, altre succursali a Borgo San Giacomo, San Paolo e Castelverde, nel Cremonese, è sotto sequestro probatorio. La Procura ha bloccato l’agenzia di via Sandri, in centro al paese - le altre sedi non risultano interessate dai sigilli - nell’ambito di un’inchiesta per un presunto giro di patenti “facili“.

Un’indagine complessa avviata circa un anno fa dalla Polizia Provinciale, in corso, che ha già visto almeno una trentina di iscrizioni al registro degli indagati, e la lista è destinata ad allungarsi. Il primo dell’elenco è il titolare, Jonathan Locatelli, amante dei viaggi, delle auto di lusso e habitué delle comparsate ai programmi tv, ma sarebbero finiti sotto inchiesta anche gli istruttori, i collaboratori e molti clienti i quali, stando alla prospettazione accusatoria, ancora tutta da dimostrare, avrebbero conseguito le patenti ben consapevoli del meccanismo illecito. L’indagine è scattata da controlli che la Provinciale esegue a rotazione sulle autoscuole, cui si sono sovrapposte alcune segnalazioni. Nei mesi gli investigatori, coordinati dal pm Alessio Bernardi, avrebbero raccolto testimonianze, video e intercettazioni che proverebbero una serie di irregolarità dei corsi di teoria e pratica. Il sequestro non riguarda solo la sede dell’autoscuola. Congelati documenti, telefoni e computer e molto altro, di peso definito "importante". Un sequestro di materiale ragguardevole, sotto analisi. E sul quale a stretto giro dovrà pronunciarsi il gip per la convalida. B.Ras.