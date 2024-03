Parla Zaffaroni:: "Con cuore e testa. Così abbiamo vinto sabato a Modena"

SALÒ (Brescia)

La vittoria, tanto preziosa quanto ricca di determinazione, conquistata a Modena ha rilanciato la FeralpiSalò nella corsa per la salvezza. Mancano ancora nove partite e la squadra di Zaffaroni non solo si è riavvicinata ai play out ma ha dimostrato di voler combattere sino in fondo con qualsiasi avversario. Ora però trova Parma e Cremonese, le prime due della classifica cadetta. "Sulla carta - guarda avanti il tecnico gardesano - sono entrambe fortissime. Noi, però, non possiamo darci per vinti. Dobbiamo lottare e puntare a vincere anche quelle gare". "Da adesso sino alla fine - conviene mister Zaffaroni - credo che non vivremo giornate tranquille. L’importante è riuscire a leggere bene ogni singola partita. Con il Modena siamo stati finalmente bravo a portare gli episodi dalla nostra parte. Ci tenevamo a vincere, sapevamo che ne avevamo bisogno ed abbiamo giocato sempre con questo spirito".

Una prerogativa che, d’ora in poi, dovrà accompagnare la formazione verdeblù ogni volta che scenderà in campo con la convinzione che il graduale rientro degli infortunati potrà offrire ulteriore qualità ad un gruppo che, comunque, ha dimostrato di essere quanto mai compatto e di non voler continuare a credere nella salvezza.

Luca Marinoni