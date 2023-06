Parla l’accusato di omicidio Il legale: vicenda delicata

Ha risposto a tutte le domande parlando per oltre un’ora e mezza Petrit Gega, il 52enne albanese accusato dell’omicidio di Alfonso Kola, connazionale di 33 anni, ucciso a coltellate nel tardo pomeriggio di mercoledì in via Santa Maria, nella frazione di Calcinatello, di fronte a un bar, sotto gli occhi sgomenti dei molti avventori. Assistito dall’avvocato Elena Scotuzzi, l’arrestato ieri al gip, in sede di interrogatorio di convalida, ha dato la sua versione dei fatti, ma sul contenuto c’è riserbo: "si tratta di una vicenda delicata", ha evidenziato il legale. Il violento litigio tra i due stranieri ai tavolini di un bar. Chi indaga è al lavoro per capire movente e retroscena.