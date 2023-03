Osio Sotto, folgorato dalla linea dell’alta tensione: grave operaio di 44 anni

Grave incidente sul lavoro a Osio Sotto (Bergamo)

Osio Sotto (Bergamo) – Un uomo di 44 anni è in gravi condizioni in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto nell’ex area produttiva Tombini, che si affaccia sulla strada provinciale 525 a Osio Sotto.

Erano in corso lavori di rimozione di coperture in eternit su un capannone industriale dismesso e in via di demolizione. Veniva utilizzata per tal fine una piattaforma e l’infortunato si trovava nel cestello.

Per cause in corso di accertamento, al momento dell’infortunio la piattaforma si trovava a circa 20 metri dall’area di lavoro al di sotto di una linea di alta tensione a 220 Kvolt, con il cestello ad una distanza di pochi metri dalla linea. Si è innescato l’arco elettrico che ha provocato la folgorazione.

L’infortunato ha riportato ustioni gravissime al volto e ustioni al tronco e arti superiori. Sul posto per gli accertamenti del caso si sono recati i tecnici della Prevenzione dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria struttura complessa prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro.