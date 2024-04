Orienta, per il Monza non c’è ancora l’offerta scritta

Non è passata inosservata la presenza di Augusto Balestra, socio e fondatore di Orienta Capital Partners, al fianco di Adriano Galliani al Dall’Ara per seguire da vicino Bologna-Monza. Dopo qualche apparizione in Brianza, e a distanza di un mese dalle prime voci su un presunto interesse di Orienta Capital all’acquisizione di una quota di maggioranza del club brianzolo - si parla del 60-70 % - quanto filtra sulla situazione attuale rallenta le sensazioni che vedrebbero la trattativa prossima alla chiusura.

Al momento non ci sarebbero offerte scritte da parte di Orienta di Balestra, così come non si tratterebbe di una trattativa in esclusiva con la Fininvest della famiglia Berlusconi. Quest’ultima, ancora, come da 6 anni a questa parte, impegnata insieme alla passione e all’esperienza di Galliani - che, stando alle voci, manterrebbe il ruolo centrale anche in caso di passaggio di quote - a tenere alto il progetto di una delle ultime creature a cui Silvio Berlusconi teneva molto.

Michael Cuomo