Orgoglio Vogherese. D’Agnelli: "Avanti così"

VOGHERA (Pavia)

Si tiene stretto il terzo posto nel girone A della serie D il Città di Varese dopo la vittoria ad Alba. Domenica al Franco Ossola i biancorossi di mister Cotta riceveranno i genovesi del Ligorna per dare continuità al proprio cammino nei quartieri alti della classifica. I varesini potrebbero di nuovo affidarsi al sistema di gioco con il trequartista alla ricerca di quell’imprevedibilità in grado di assicurare fantasia per scardinare il 3-5-2 avversario. In coda alla classifica la Vogherese è riuscita a fermare il Bra sul pari a reti inviolate nella partita giocata al Parisi. "Un buon risultato - spiega il ds dei rossoneri Rino D’Agnelli- e dinanzi ad una squadra che lotta per i vertici, avremmo meritato anche qualcosa di più ai punti. Questa domenica giocheremo dalla Lavagnese e con il presidente Oreste Cavaliere ci auguriamo di rivedere in campo da parte dei nostri ragazzi la stessa grinta, determinazione e qualità vista ultimamente". La capolista Alcione Milano dopo il rinvio del match di Gozzano per impraticabilità del campo, riprenderà la propria corsa verso la promozione in serie C con lo scontro diretto contro il Chisola.

L.D.F.