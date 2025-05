Droga e soldi in casa. Coppia sotto accusa

Lui, un marocchino di 33 anni, è stato portato in carcere: da tempo residente in Bergamasca, è ritenuto responsabile di un’intensa attività di spaccio. La moglie convivente, una 26enne italiana incensurata, è stata denunciata. Nella casa di Carobbio degli Angeli, perquisita con i cani anti-droga del nucleo carabinieri cinofili di Orio al Serio, i carabinieri di Grumello del Monte hanno trovato 3,8 chili di coca, 2 etti di hascisc e 125mila euro in contanti. Droga e denaro sono stati sequestrati. Da tempo i carabinieri monitoravano il 33enne, noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici in materia di droga.

Le informazioni raccolte avevano consentito di identificare l’abitazione del sospettato e di rilevare un grande via vai di persone e veicoli. Ed è stato questo movimento continuo a insospettire gli investigatori, che hanno deciso di intensificare i controlli. Attraverso appositi servizi, è stato possibile ricostruire una rete di spostamenti ricorrenti con scooter e auto di grossa cilindrata, utilizzate, si presume, per effettuare le consegne dello stupefacente. Una sorta di stratagemma per non incappare in qualche pattuglia in perlustrazione sul territorio. Il 30 aprile l’uomo è stato fermato dai militari nei dintorni della propria abitazione: è stata eseguita una perquisizione, che ha portato al rinvenimento di droga e contanti, che si ritengono derivati dall’attività di spaccio. L’uomo è stato portato nel carcere di Bergamo.

Francesco Donadoni