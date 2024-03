Olimpia direzione Kaunas. Ultimo treno per i playoff

Di fronte al più ’’milanese’’ degli allenatori l’Olimpia si gioca una carta fondamentale per il passaggio del turno in Eurolega. L’Armani sa che non può sbagliare a Kaunas dove affronterà lo Zalgiris allenato da Andrea Trinchieri questa sera alle ore 19.

Sembra una sceneggiatura preparata ad arte quella del calendario, i biancorossi si sono guadagnati una chance per riuscire a costruire un’incredibile rimonta per la qualificazione ai play-in, ma dopo aver sorpreso tutti con la doppietta vincente con Monaco e Fenerbahce, non possono perdere terreno neanche nelle ultime tre gare previste dal calendario: quella in Lituania, la prossima in casa contro la Virtus Bologna e l’ultima a porte chiuse a Belgrado ’’casa’’ del Maccabi Tel Aviv.

In tutto questo, però, non è che per i lituani vincere o perdere sia indifferente perchè proprio l’arrivo di Trinchieri ha invertito la loro stagione ed ora si trovano ad una sola vittoria proprio dalla quota play-in. Dunque anche per loro sarà una gara da dentro-fuori, esattamente come anche per le altre quattro che sono nel gruppone che parte dal 10° posto di Milano e arriva al 15° posto dello Zalgiris, tutto racchiuso in 2 punti per l’ultimo posto a disposizione per la qualificazione al play-in.

Per la sfida in trasferta l’Olimpia recupera Napier, rispetto all’ultimo match di campionato vinto sulla sirena con Napoli, in miglioramento anche Lo che aveva giocato solo 4 minuti.

"Giochiamo contro una squadra che sul proprio campo ha sempre tanto entusiasmo ed è sostenuta da un grande pubblico - spiega coach Ettore Messina - lo Zalgiris è anche una squadra molto atletica e ben organizzata sulle due estremità del campo. A noi servirà giocare una partita fisica, esprimendo una buona transizione difensiva e soprattutto scelte attente in attacco".

I lituani, che saranno privi della forte ala Rolands Smits, hanno vinto in casa 6 partite sulle 7 giocate nel 2024 facendo della Zalgirio Arena il loro fortino ed anche oggi ci sarà l’ennesimo sold out da 15000 spettatori nella città di uno stato dove il basket è religione. Sarà durissima, ma se Milano vuole continuare a sognare dovrà violare un campo dove vincere è sempre un’impresa.