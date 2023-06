Offerte di lavoro in provincia di Varese: 6 posti disponibili!

Operaio, 1 posto. Contratti: tempo determinato o indeterminato. Sede di lavoro: Busto Garolfo. Codice AfolCpi Legnano: 34856. Muratore, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Magnago. Codice AfolCpi Legnano: 34849. Addettto amministrazione contabilità, 1 posto. Contratti: tempo determinato o indeterminato. Sede di lavoro: Turbigo. Codice AfolCpi Legnano: 34847. Segretaria, 1 posto. Contratto: tempo determinato per sostituzione maternità. Sede di lavoro: Busto Arsizio. Centro per l’impiego di Busto Arsizio: codice 11637. Idraulico, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Laveno e circondario. Centro per l’impiego di Laveno Mombello: 11628PM. Ragioniere, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Saronno. Centro per l’impiego di Saronno: codice 11627L.