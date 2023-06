Offerte di Lavoro in Lombardia, 11 Posti Disponibili

Magazziniere saldatore, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Capriolo. Centro per l’impiego di Palazzolo: codice 37010. Addetto pulizie negli stabili, 2 posto. Conttatto: tempo determinato, riservato alla lista di persone disabili. Sede di lavoro: Prevalle. Centro per l’impiego di Salò: codice 37282. Addetto vendita, 2 posti. Contratti: tempo determinato o indeterminato. Sede di lavoro: Corte Franca. Centro per l’impiego di Iseo: codice 37248. Elettricista, 7 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: codice 37413. Saldatore e tubista, 4 posti. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Brescia. Centro per l’impiego di Brescia: codice 36695. Agente immobiliare, 3 posti. Contratto: partita Iva. Sede di lavoro: MontichiariManberba. Centro per l’impiego di Desenzano del Garda: codice 37324. AsaOss, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Villa Carcina. Centro per l’impiego di Sarezzo: codice 37152.