Nuovo modulo e tabella di marcia: Aglietti le tenta tutte

Il giorno dopo l’ennesima sconfitta a Lecco si prova a reagire. Aglietti, domenica, ha virato decisamente su un 4-4-2 che è parso molto più equilibrato di un 4-3-3 che, ultimamente, aveva fatto parecchia… acqua e non aveva portato a risultati. Ma per salvarsi ci vuole un miracolo. Il Lecco deve ritornare a vincere e deve farlo domenica quando alle 16.15 sarà di scena ad Ascoli, terzultimo. Il calendario prevede poi l’incontro casalingo col Cittadella, altra squadra in caduta libera ma già salva, un altro scontro diretto in casa dello Spezia. Qui si potrà stilare un bilancio: se il Lecco sarà riuscito a recuperare almeno 3 degli attuali 8 punti di ritardo dalla quartultima piazza allora si può ancora pensare all’impresa. Il calendario poi prevede Reggiana e Venezia in casa, la proibitiva trasferta di Parma, l’incontro con la Samp, la trasferta di Brescia e il finale al Rigamonti-Ceppi col Modena. Servono almeno 15 punti, tanti, forse troppi, ma a Lecco non è ancora il momento di mollare gli ormeggi. Aglietti ci crede, devono farlo anche i giocatori!

Aglietti: "Non voglio arrendermi, la prestazione c’è stata anche, domenica ad Ascoli dovremo andar là per vincere".

Classifica: Parma 62, Cremonese 56, Venezia 54, Como 52, Palermo 49, Catanzaro 48, Brescia 38, Pisa, Cittadella 37, Reggiana, Modena 36, Sudtirol 35, Sampdoria, Bari, Cosenza 34, Spezia 30, Ternana 29, Ascoli 28, Feralpisalò 27, Lecco 21.

F.D’E.