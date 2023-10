Nuovo blitz nei boschi. I carabinieri arrestano due pusher nel bivacco

Alle prime luci di ieri i Carabinieri di Morbegno hanno arrestato due nordafricani ventenni per spaccio di stupefacenti. Il blitz nei boschi è scattato dopo numerose segnalazioni in caserma dell’incremento di persone e auto sulla Provinciale 7 per la Val Gerola fatte dai residenti. I Carabinieri della Stazione di Morbegno, col supporto dei colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio, hanno effettuato uno specifico servizio di controllo, iniziato all’alba di sabato, scovando 2 giovani stranieri nascosti nel bosco in un bivacco improvvisato. Sono stati trovati con 40 grammi di eroina, 20 di cocaina e 100 di hashish, oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi da vendere e 1.450 euro, ritenuti parte del ricavato della vendita della droga dei giorni precedenti. Sono ora in carcere. Mi.Pu.