Nuovi parcheggi, scoppia la protesta: "Pronti, ma non si può parcheggiare"

Dura presa di posizione dei residenti della zona attorno allo stadio di Bergamo contro la mancata apertura dei parcheggi in prossimità dell’impianto di gioco, vicino al Baretto. "Il parcheggio di Largo dello Sport è pronto, da almeno un paio di mesi non si vedono più operai al lavoro, la segnaletica orizzontale è stata ripristinata, le auto possono posteggiare, ma ci sono ancora diversi stalli che non possono essere utilizzati perché le recinzioni non sono state rimosse – l’accusa di diversi cittadini –. Nelle aiuole hanno pure piantato i fiori, ma l’area è tuttora recintata con le reti arancioni da cantiere e protetta dalle griglie mobili". E chi vive lì intorno, o chi lavora in città e lascia ogni giorno la propria vettura nelle strisce bianche, stanco di questa situazione, nei giorni scorsi ha aperto un varco spostando le griglie ed ha iniziato ad usare il parcheggio. L’assessore all’Urbanistica del Comune di Bergamo, Francesco Valesini, prova a difendersi: "L’opera è pronta ormai da luglio e io chiamo il collaudatore ogni settimana per sollecitare, dato che questa fase si sta protraendo ormai da troppo tempo. Comprendo bene il disagio e il disappunto dei cittadini, ma purtroppo è stata chiesta un’integrazione documentale all’appaltante che è arrivata solo questa settimana e che è necessaria per poter rilasciare la certificazione. Finché le carte non sono tutte in regola, il cantiere non viene consegnato al Comune e le recinzioni non possono essere tolte. Ma dalle ultime informazioni ricevute la situazione dovrebbe sbloccarsi entro la prossima settimana".

L’area di viale Giulio cesare, dove sorge il parcheggio finito nel mirino delle proteste dei residenti, è stata interessata da diversi lavori nel corso dell’estate: il cantiere della T2, quello di A2A per il teleriscaldamento e quello dell’Atalanta per la riqualificazione del Gewiss Stadium. La porzione di parcheggio di Largo dello sport ancora transennato fa parte di quest’ultimo intervento. Attualmente gli unici lavori in corso sono quelli per la realizzazione di due rotatorie, comprese nel progetto dello stadio. Michele Andreucci