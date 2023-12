Novakovich, doppietta in 12 minuti. Così il Lecco ha ribaltato il SudTirol

Una doppietta di Novakovich ha permesso al Lecco di ribaltare il Sud Tirol e di conquistare tre importantissimi punti salvezza. Sotto nel punteggio dopo pochi minuti della ripresa, i blucelesti hanno saputo reagire andando a vincere affiancando proprio il Sud Tirol in quindicesima posizione a quota 20 punti. Dopo una ventina di minuti di studio, il Sud Tirol alza il ritmo e al 28’ Rauti serve Pecorino che calcia a botta sicura ma la sua conclusione viene respinta da un difensore. Al 40’ gran tiro di Casiraghi e palla di poco oltre la traversa.

Il Lecco fatica a proporsi in avanti e il primo tempo si conclude sullo 0-0. Ad inizio ripresa ecco i fuochi di artificio. Al 4’ della ripresa blucelesti vicini al vantaggio, con una conclusione violenta di Battistini che Davi devia in angolo. Al 7’ però Ionita tocca la palla con la mano in area e Monaldi fischia il rigore per il Sud Tirol. Sul dischetto si presenta lo specialista Casiraghi che calcia forte e centrale a mezza altezza superando Melgrati e portando in vantaggio i suoi. Il Lecco non si perde d’animo, reagisce immediatamente e al 18’ pareggia. Il solito Lepore va via sulla sinistra, gran cross in area per la testa di Novakovich che salta più alto di tutti e mette la palla nel sacco. E alla mezzora il Lecco la ribalta. Sinistro dal limite di Degli Innocenti, Novakovich è sulla traiettoria e la sua deviazione è decisiva per superare Poluzzi e portare in vantaggio il Lecco.

Fulvio D’Eri