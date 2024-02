"Non chiedo giudizi ma una preghiera"

"Non chiedo giudizi, ma se posso chiedo una preghiera". Così Roberta, mamma di Alessio Zanotta, il 22enne di Lecco che sabato notte è sopravvissuto ad incidente stradale in cui invece hanno perso la vita Simone e Nicholas Combi, due cugini della Valsassina di 21 e 22 anni come lui. Nonostante sia sopravvissuto Alessio è in coma. "La vita è un soffio – prosegue la mamma di Alessio -. Due ragazzi hanno perso la vita e il mio Alessio è in condizioni gravi in ospedale. Vorrei dire a tutti quelli che hanno magari hanno subito pensano "Avranno bevuto o altro!" che no, stavano tornando a casa per accompagnare Alessio. Non so cosa sia successo. So solo che due angeli sono volati in cielo e il mio lotta per la vita. Non chiedo giudizi, ma se posso chiedo una preghiera. Ringrazio tutte le persone e gli amici che mi stanno dando tanto conforto". Alessio, che era sul sedile posteriore della Toyota Yaris su cui viaggiavano i ragazzi. D.D.S.