"Noi penalizzati Servono chiarezza e stabilità"

"I continui stravolgimenti normativi hanno penalizzato i condomini". Leonardo Caruso (foto), vicepresidente nazionale di Anaci e presidente della sezione milanese dell’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari, spiega così il flop Superbonus 110% nei condomini, la tipologia abitativa più diffusa in Lombardia (70% del patrimonio immobiliare residenziale). "Rispetto a lavori che richiedono spese importanti – sottolinea Caruso – i condòmini hanno necessità di avere certezze. Gli ultimi decreti del Governo di novembre e febbraio hanno affossato tutto: c’è stata una corsa spasmodica per cercare di recuperare il tempo perso, ma c’era una difficoltà oggettiva legata ai tempi stretti". Il Superbonus 110% non ha convinto l’associazione degli amministratori "perché il condominio è una macchina complessa e non si può ridurre tutto a un ponteggio e un cappotto", dichiara Caruso. "Il patrimonio edilizio necessita di una vera riqualificazione. Auspichiamo una legge che dia garanzie: stabiliamo una percentuale di detrazione sostenibile per un periodo di 10 anni. Occorre mettere mano all’impiantistica, all’abbattimento delle barriere architettoniche. Non si può partite dal cappotto". L.B.