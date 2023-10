Nembro, omicidio in casa: uccide l’anziano padre a coltellate e ferisce la madre

Nembro (Bergamo) – Omicidio in famiglia a Nembro, in provincia di Bergamo. Un ragazzo di 35 anni ha ucciso il padre, 72 anni, al culmine di una violenta lite in casa.

E’ accaduto ieri sera, sabato 28 ottobre, in via Rossini, nella frazione Viana del paese bergamasco. La vittima, Giuseppe Lombardini, è stata colpita con numerose coltellate dal figlio Matteo, il quale soffre da tempo di problemi psichici. Ferita e ricoverata in ospedale la madre, intervenuta nel tentativo di difendere il marito dalla furia del figlio.

L’arma del delitto è un coltello da cucina, brandito mortalmente dal ragazzo quando era da poco passata l’ora di cena. Scattato l’allarme, sul posto si è recata l’ambulanza, che ha ha preso in carico la donna mentre per Giuseppe Lombardiini non c’era più nulla da fare. Sul delitto indagano i carabinieri che hanno arrestato il ragazzo.