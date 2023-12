Nel ’’Bartesaghi’’ detta legge . Valentina Corvi

Con la prova brianzola di Albiate, nei pressi di Monza, si è chiusa la European Cup di Ciclocross abbinata al Memorial Giovanni Bartesaghi internazionale per le categorie Under 23 e Juniores.

A dominare la scena agonistica sono stati gli azzurri guidati dal cittì Daniele Pontoni grazie ai successi della valtellinese Valentina Corvi, dell’umbro Giacomo Serangeli, del modenese Luca Paletti e della toscana Elisa Ferri.

Di rilievo l’affermazione della giovane Corvi, classe 2005 di Tirano del team Fas Airport Services Guerciotti Premac. La valtellinese si è imposta nella gara donne under 23 in cui ha preceduto la compagna di Nazionale Carlotta Borello mentre in terza posizione si è classificata l’orobica Marta Zanga (Bletrami TSA Tre Colli) in una gara dagli alti contenuti agonistici.

L’attesa prova maschile ha laureato invece Paletti, professionista del Green Project Bardiani CSF Faizanè, che in Brianza ha colto la prima affermazione. Paletti ha avuto ragione nell’ordine di Tommaso Cafueri e Tommaso Ferri. Molto combattuta la sfida tra gli juniores che ha visto l’azzurro Serangeli primeggiare davanti ai veneti Ettore Fabbro e Pietro Duregon.

Buona la condotta in gara dei lombardi Nicolò D’Alessandro, Daniele Longoni, Diego Nembrini e Riccardo Colombo tutti in top dieci.

Il match femminile è stato appannaggio della Ferri la quale si è lasciata alle spalle la forte bresciana Arianna Bianchi e l’atleta albanese Nelja Kabetaj.

Dan.Vig.