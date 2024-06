Bergamo, i negozi di Città Alta fanno lo “sconto”: prima ora di parcheggio gratis per i clienti

Bergamo – Riavvicinare la clientela a Città Alta, dopo che le nuove modalità di accesso e un tariffario di sosta rincarato, rispetto a quello precedentemente applicato, stanno costituendo un significativo deterrente alla frequentazione e al flusso delle persone. È l’obiettivo di “Se vieni su, la prima ora non la paghi tu”, l’iniziativa che i commercianti e gli operatori della Comunità delle Botteghe di Bergamo alta hanno scelto per rilanciare la propria attività. Dal 1 luglio al 31 agosto, infatti, chi sceglierà di fare shopping o sostare negli esercizi pubblici del borgo medievale del capoluogo orobico, aderenti alla promozione, riceverà un voucher-sconto sullo scontrino.

L’importo sarà equivalente alla tariffa di un’ora di sosta nei tre parcheggi di via tre Armi, Funicolare di San Vigilio e Parking Fara su una spesa non inferiore ai 20 euro effettuata nell’arco di tutta la giornata. Con questa proposta, gli operatori puntano ad amplificare e ad ottimizzare il più possibile le informazioni delle modalità di accesso viabilistico verso Città Alta e sulla fruizione offerta dalle varie infrastrutture presenti. Per questo il lancio dell’iniziativa si accompagnerà ad una campagna social su Facebook e Instagram, corredata contestualmente dalla distribuzione, nelle attività commerciali aderenti, di materiale informativo.

"Ci siamo resi conto subito - spiega il presidente della Comunità delle Botteghe Maurizio Pirovano - di come i recenti provvedimenti viabilistici e di sosta su Città Alta siano stati mal recepiti dalla gente. Si è ingenerata una sorta di paura delle Ztl, delle possibili multe per il transito per non parlare dei malumori per il caro sosta.. La nostra idea punta a sgombrare il campo da possibili equivoci, primo fra tutti quello che Città Alta sia diventata inaccessibile".

Per ottenere il voucher-sconto, che non è cumulabile con altri e dunque può essere richiesto una sola volta al giorno, si dovranno superare i 20 euro di spesa. Al momento del saldo si dovrà comunicare all’esercente di aver parcheggiato in una delle tre strutture convenzionate, esibendo il tagliando rilasciato all’ingresso del parking. Contestualmente l’esercente applicherà lo sconto-storno equivalente all’ora di parcheggio, oppure rilascerà il voucher.