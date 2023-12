Napier è l’uomo in più, l’Olimpia piega Cremona. Domani in Eurolega prova del nove con il Baskonia

E’ stato un Natale sereno in casa Olimpia con un altro successo casalingo che ha ipotecato la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Un traguardo quasi ovvio in casa milanese, ma he ad un certo punto della stagione è stato messo in discussione dai risultati altalenanti. Ora il +4 in classifica sulle inseguitrici Scafati e Pistoia (seppur con scontro diretto negativo), mette abbastanza al riparo a due giornata dal termine anche se l’Armani avrà due partite oltre modo complicate a Brescia e Trento. Oltre alle vittorie il sereno lo ha portato ovviamente il ritorno di Shabazz Napier che subito si è imposto come protagonista al suo esordio con 16 punti in 24 minuti: "Ci ha dato ritmo, tiro, è stato il solito Napier - commenta coach Ettore Messina riguardo il match giocato contro Cremona - di questo ha beneficiato anche Flaccadori e in due hanno tenuto in pugno la squadra tutta la partita. Quando rientrerà Maodo Lo avremo tre playmaker e mi sembrerà sempre festa". Ora per l’Olimpia si avvicina la quarta gara consecutiva in casa, domani alle 20.30 al Forum di Assago arriva il Baskonia Vitoria per l’ultimo turno del girone di andata in Eurolega. Milano tornerà in emergenza in cabina di regia non potendo schierare Napier fino alla prima di gennaio (2 gennaio ad Atene), contando sul solo Flaccadori (nelle ultime gare sta facendo benissimo), ma deve cercare un successo per non perdere ulteriore terreno dalla fascia che qualifica ai play-in (al momento dista 3 vittorie).

Sandro Pugliese