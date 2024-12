Musiche di papà Enzo. Esegue il maestro Jannacci

Una serata di beneficenza tra musica jazz e canzone d’autore, per celebrare la musica di Enzo Jannacci ma anche per sostenere chi è in difficoltà. L’appuntamento è per lunedì alle 20,30 al Teatro Donizetti di Bergamo, dove è in programma lo spettacolo "In concerto con Enzo". A guidare la serata sarà il figlio dell’artista meneghino, Paolo Jannacci, pianoforte e voce, accompagnato da una formazione di altissimo livello: Stefano Bagnoli (batteria e percussioni), Marco Ricci (contrabbasso e basso elettrico) e Daniele Moretto (tromba, flicorno e cori). L’ensemble promette di rendere omaggio al vasto repertorio di Enzo Jannacci, mantenendo una performance intima e coinvolgente.

"Ricorderò mio padre a chi lo conosce, cercando nello stesso tempo di farlo conoscere a chi non ha mai sentito parlare di lui", spiega Paolo Jannacci. E veniamo all’aspetto benefico della serata. Il ricavato della vendita dei biglietti, acquistabili sul circuito Vivaticket o direttamente alla biglietteria del teatro Donizetti, sarà devoluto alla Fondazione Banco dell’energia, l’ente filantropico promosso dalla società A2A e dalle sue fondazioni Aem, Asm e Lgh, che sostengono le persone in situazioni di vulnerabilità economica e sociale, con particolare attenzione alla povertà energetica. In occasione del concerto, organizzato da Fondazione Banco dell’energia e Fondazione Teatro Donizetti, in collaborazione con A2A, nelle serate del 16, 17 e 18 dicembre, la facciata del Donizetti si trasformerà in un’opera a cielo aperto, grazie all’installazione firmata dal light designer Stefano Mazzanti.

Michele Andreucci