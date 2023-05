Muratore, profilo ambito Anche come apprendista

Addetto assistenza e accoglienza clientela, 2 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Turbigo. Codice AfolCpi Legnano: 34870. Apprendista manovale, 1 posto. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: San Giorgio su Legnano. Codice AfolCpi Legnano: 34859. Muratore specializzato, 2 posti. Contratto: tempo determinato. Sede di lavoro: Legnano. Codice AfolCpi Legnano: 34857. Muratore, 1 posto. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: Busto Arsizio. Centro per l’impiego di Busto Arsizio: codice 11614. Addetto controllo qualità, 2 posti. Contratti: tempo determinato o apprendistato. Sede di lavoro: Solbiate Arno. Centro per l’impiego di Gallarate: codice 11607. Responsabile bar, 1 posto. Contratto: da valutare. Sede di lavoro: Tradate. Centro per l’impiego di Tradate: codice 11619