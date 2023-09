Motociclista a terra in gravi condizioni. L’investitore scappa

Il centauro è rimasto a terra, l’automobilista che lo ha urtato ha tirato dritto. Non è ancora chiaro se si tratti di un possibile pirata della strada, oppure se non si sia nemmeno accorto dell’incidente. A terra, sull’asfalto della ex Statale 36 a Garlate, ieri pomeriggio è rimasto un 58enne che era in sella al suo cinquantino Kimko Like. È stato soccorso dai sanitari dell’automedica di Areu e dai volontari della Croce di San Nicolò di Lecco, che lo hanno trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non versa in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri, che hanno sentito diversi testimoni e lo scooterista per cercare di risalire a chi lo ha speronato. In zona sono comunque installate diverse telecamere. A causa dell’incidente sulla ex 36 alle porte di Lecco, automobilisti e camionisti sono rimasti a lungo bloccati in coda.