Bergamo, 30 ottobre 2019 - Giallo oggi pomeriggio a Romano di Lombardia, nella Bergamasca. Un uomo di 50 anni è stato trovato agonizzante nel suo appartamento, con ferite superficiali al volto. Immediatamente sono stati attivati i soccorsi e l'uomo è statro trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni. Ma la corsa contro il tempo è stata inutile: non ce l'ha fatta.

Contemporaneamente si è attivata la macchina delle indagini. I carabinieri di Treviglio sono riusciti a rintracciare la donna con cui l'uomo, stando ad indiscrezioni, avrebbe avuto una relazione. La donna, una giovane straniera, vista uscire dall'appartamento con una valigia, è stata rintracciata in stazione, mentre stava per salire su un treno. Anche se al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, sembra che la morte del 50enne non sia stata provocata in maniera diretta dalla donna, quanto piuttosto possa essere sopraggiunta dopo un litigio violento, nel corso del quale la donna avrebbe aggredito l'uomo, senza tuttavia ferirlo mortalmente. Sarà l'autopsia, disposta dal magistrato, a far luce sulle reali cause della morte.