Morto lo chef Didier Garrein, ha lavorato per 32 anni alla Marianna a Bergamo

Bergamo, 25 aprile 2023 – Lutto nel mondo dell’alta cucina. È morto ieri, lunedì 24 aprile, a soli 61 anni lo chef Didier Garrein, che per 32 ha lavorato ai fornelli del bar ristorante “La Marianna” in Colle Aperto, storico punto di riferimento per i bergamaschi e non solo. Di origine belga,Didier è arrivato in Italia giovanissimo e si è stabilito a Bergamo, dove ha lavorato prima alla Taverna del Colleoni, poi da Lio Pellegrini, prima di approdare alla Marianna, dov’è rimasto fino a ieri.

A dare la notizia della morte prematura sono stati gli stessi colleghi dello chef, con un messaggio sulla pagina Instagram del locale. Solo due parole: “Ciao Didier”, con accanto un cuore di colore nero e la firma: i tuoi colleghi. In tanti hanno lasciato un messaggio sulla bacheca virtuale dei social, accanto alla foto in bianco nero di Garrein, con lo sguardo mite e il sorriso appena accennato, come lo ricorda chi lo ha conosciuto e ha lavorato al suo fianco. Sullo sfondo il suo regno: i fornelli e la cucina della Marianna, che ha contribuito a rendere ancor più apprezzata.

La Marianna, a Bergamo storico punto di riferimento per i gelati, nota soprattutto per aver inventato il gusto stracciatella, con Didier ha conquistato anche i palati più esigenti. Sui social, oltre allo sgomento e al dolore per la perdita di un amico, c’è chi ricorda la sua figura proprio davanti a quei fornelli dove ha trascorso più di metà della vita. Sebastiano lo ricorda così: “Sei stato un grande chef e amico anche se non ci siamo troppo frequentati; ho potuto gustare le tue prelibatezze, che ora potrai riprodurre, sperimentare, e sorprendere i palati più esigenti. Un saluto”. Mentre un altro collega scrive: “Cao Didier, ci siamo conosciuti più di 20 anni fa, abbiamo condiviso un lavoro passione e sacrificio. RIP in pace”.