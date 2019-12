Villongo (Bergamo), 4 dicembre 2019 - Sgomento e dolore per la morte di Veronica Cadei, la 19enne di Villongo stroncata da meningite di tipo C. Sottoposti a profilassi tutti gli iscritti al primo anno della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e chimiche della sede bresciana dell'Università Cattolica, colleghi della ragazza, insieme ai familiari della giovane. Sette medici bresciani risultano essere indagati nell'ambito dell'indagine aperta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Brescia. La Procura ha iscritto quattro uomini e tre donne che hanno ricoverato e seguito la giovane studentessa entrata al Pronto soccorso alle 16 di lunedì avendo accusato un malore in università. Il pm Lorena Ghibaudo ha disposto l'autopsia sul corpo della giovane. La 19enne, è morta ieri mattina all'alba nemmeno 24 ore dopo il ricovero. Aveva iniziato a sentirsi male lunedì pomeriggio, mentre si trovava in università, ed era stata accompagnata in ospedale da un suo compagno di corso.

"Ci avevano detto che era una gastroenterite acuta e ora chiedo di sapere come si è arrivati alla morte di mia figlia. Si poteva evitare o doveva finire così?" chiede la madre della giovane, che aveva parlato lunedì sera in ospedale per l'ultima volta con la figlia. "Poi al mattino alle tre ci hanno chiamati per dire che il quadro era peggiorato e alle sette del mattino Veronica aveva smesso di vivere". Il direttore generale del Civile di Brescia Gianmarco Trivelli è sicuro: "Abbiamo fatto quello che c'era da fare. È un dramma perdere una figlia di 19 anni. Siamo a disposizione della magistratura".

L'APPELLO DEL BAR DI SARNICO - Con un appello pubblicato sui social ed esposto al bancone, i titolari del Bar Paninoteca Mirò di Sarnico, locale in cui lavorava saltuariamente Veronica Cadei, la 19enne di Villongo (Bergamo) morta per meningite, hanno avvisato la clientela che "chiunque è stato a contatto con Veronica da lunedì 25 novembre a domenica 1 dicembre si rivolga all'Ussl di Trescore Balneario o chiami il numero 035 385455 per la profilassi di routine".

IL CORDOGLIO - Il sindaco di Villongo, Maria Ori Belometti, è senza parole: "Una brava ragazza, studiosa, nel tempo libero arrotondava aiutando al bar del Bocciodromo". Anche su Facebook gli amici hanno postato messaggi di ricordo. Come questo: "Noi vogliamo ricordarti così dolce Vero, sorridente, pronta ad aiutare altri, sempre disponibile, di grande cuore. Tanti progetti per il futuro spezzati all’improvviso". Una mamma ha aggiunto: "Grazie per tutte le lezioni di matematica che hai dato alla mia principessa con tanta passione, tanto divertimento e sorrisi".E ancora: "Ti vogliamo bene, che Dio aiuti la tua famiglia a superare questo terribile momento". Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera hanno voluto esprimere cordoglio e vicinanza alla famiglia.