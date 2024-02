Monza, c’è voglia di coppa. Ma si pensa anche ai playoff

Il derby con l’Allianz Milano negli ultimi anni aveva spesso regalato delle delusioni, compresa quella legata alla sfida del girone d’andata, persa all’Opiquad Arena con un netto 0-3, ma mercoledì sera la Mint Vero Volley Monza si è presa una bella rivincita, imponendosi 3-1 in casa dei cugini. Che potesse essere la volta buona per i ragazzi di coach Massimo Eccheli lo si era capito dopo la precedente giornata di Superlega, vinta a sorpresa in casa della Gas Sales Bluenergy Piacenza al tie-break nonostante l’assenza di Ran Takahashi e le fatiche di Challenge Cup. Sulle ali dell’entusiasmo, e con lo schiacciatore dagli occhi a mandorla parzialmente recuperato, per la gioia dei tanti connazionali arrivati all’Allianz Cloud per assistere al derby (milanese ma a questo punto anche giapponese) con Ishikawa, Monza ha concesso il bis. E che bis: solo nel terzo set set i padroni di casa sono riusciti a mettere sotto gli ospiti che per il resto hanno dominato, con una confortante prova di forza in vista dei playoff, ormai quasi matematicamente raggiunti. Nelle ultime tre giornate, la formazione del Consorzio avrà un calendario sulla carta abbastanza morbido, a cominciare dalla sfida casalinga di sabato col fanalino di coda Farmitalia Catania (ormai quasi rassegnato alla retrocessione), per proseguire poi con gli incontri con Pallavolo Padova e Cisterna Volley. Altre tre vittorie permetterebbero a Monza di mettere pressione non solo a Milano, appaiata in classifica ma in realtà dietro in virtù di un minor numero di vittorie, ma anche e soprattutto a Rana Verona (lanciatissima) e Cucine Lube Civitanova.

Nel frattempo Monza si giocherà anche la Challenge Cup in un doppio ultimo atto con il Projekt Warszawa. L’andata è in programma martedì 21 in Polonia mentre il ritorno andrà in scena in Brianza martedì 27. Il sogno è alzare al cielo quella coppa persa in finale cinque anni fa con i russi del Belgorod e arricchire una bacheca in cui è presente già la CEV Cup, frutto del trionfo in casa del Tour del 2022. La società, per bocca del direttore sportivo Claudio Bonati, ha intanto celebrato la vittoria nel derby con una dedica speciale: "Questa vittoria è per Attilio Volpi, team manager delle formazioni maschili U17 e U19, scomparso nella giornata di mercoledì. Attilio è sempre stato vicino al Vero Volley, dandoci sempre il suo prezioso contributo".