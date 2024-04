Valbondione, precipita in un canalone sul monte Cimone: grave escursionista

Valbondione (Bergamo) – Incidente in quota sulle montagne della Bergamasca oggi, sabato 20 aprile. L’allarme è scattato intorno alle 11. Una donna di 66 anni è precipitata in un canalone mentre era impegnata in una escursione lungo il versante nord-ovest del monte Cimone, nel territorio di Valbondione, in Alta Valle Seriana. La 66enne è stata portata in ospedale al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. in codice rosso: le sue condizioni sono gravi.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’elisoccorso partito dalla base di Bergamo e nel frattempo sono state allertate anche le squadre del Soccorso alpino di Valbondione. Una squadra di tecnici ha raggiunto la donna attraverso il sentiero. L’escursionista, le cui condizioni sono apparse subito gravi, è stata recuperata e poi trasportata in ospedale con codice rosso.