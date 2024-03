Moioli sul podio a Cortina d’Ampezzo

Michela Moioli riapre i giochi in ottica Coppa del mondo nella tappa di snowboardcross femminile andata in scena sulla pista San Zan di Socrapes, a Cortina d’Ampezzo (Bl). La ventinovenne alpina di Alzano Lombardo ha colto il terzo podio stagionale dopo il trionfo di Sierra Nevada e il secondo posto di Les Deux Alpes grazie al terzo posto nella big final vinta dalla britannica Charlotte Bankes (al terzo centro dell’anno) davanti alla ceca Eva Adamczykova, ma soprattutto approfitta dell’ottavo posto della leader Chloe Trespeuch per consolidare la seconda posizione nella generale e accorciare il distacco dalla transalpina in classifica (529 punti contro 464), quando mancano ancora quattro prove alla conclusione: due a Montafon il 16 e 17 marzo, e altrettanto nella canadese Mont Ste. Anne il 23 e 24 marzo. Nelle qualificazioni erano uscite invece le altre bergamasche Marika Savoldelli e Sofia Belingheri. Silvio De Sanctis