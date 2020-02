Bergamo, 17 febbraio 2020 - Ieri la discoteca Bobadilla di Dalmine ha ospitato il primo casting ordinario di Miss Italia 2020. Al casting riservato alle native o residenti in provincia di Bergamo si sono presentate 40 ragazze, e la giuria tecnica assemblata dall’agenzia di Alessandra Riva ne ha scelte 26 idonee al concorso. Il casting è servito anche per scegliere le 15 protagoniste della selezione di Miss Italia in programma venerdì 21 febbraio sempre al Bobadilla.

Ecco le ragazze che venerdì di contenderanno la fascia Miss “Notte delle Miss”: Valentina Bosatta, 22 anni, di Bergamo; Sara Boschini, 20, di Carvico; Beatrice Carminati, 20, di Paladina; Alessia Ferrari, 18, di Pozzo d’Adda; Giulia Ferrari, 23, di Morengo; Martina Gandossi, 19, di Bergamo; Weronica Kardas, 17, di Entratico; Nicole Licini, 18, di Seriate; Arianna Mangili, 22, di Bonate Sopra; Greta Marchetti, 18, di Bergamo; Giada Persico, 18, di Villa di Serio; Ilaria Scigliuolo, 18, di Torre Boldone; Viola Vavassori, 19, di Dalmine; Martina Zamboni, 17, di Clusone; Alessia Sottile, 21, di Iseo. Venerdì interverrà come madrina Carolina Stramare, vincitrice di Miss Italia 2019. Carolina è di Vigevano (Pavia). Tra le madrine del Bobadilla ci sarà Mariagrazia Donadoni, di Caprino Bergamasco, ovvero la prima classificata in Miss “Notte delle Miss” 2019. La signorina Donadoni ha poi partecipato alla finale in diretta televisiva su Rai 1 di Miss Italia.

Il pubblico del Bobadilla potrà applaudire anche altre lombarde protagoniste della finale su Rai 1: le comasche Iryna Nicoli, di Lanzo d’Intelvi, e Martina Pagani, di Beregazzo con Figliaro, e Sofia Plescia, di Milano. Delle finaliste televisive 2019 mancherà solo Alessia Pasqualon per impegni professionali. Andrà sul palco a ricevere applausi anche Giulia Piscina, di Pavia, che nel 2017 ha partecipato alla fase finale nazionale di Miss Italia e successivamente si è esibita come ballerina su Italia 1 in “Colorado”.

L’evento di Dalmine si svolgerà con la regia di DV Connection e naturalmente di Alessandra Riva. Le altre 11 bellezze che al “Boba” hanno ottenuto l’idoneità a partecipare a Miss Italia 2020 (potranno cimentarsi in selezioni in programma dopo quella di Dalmine) sono Sofia Andreani, 19 anni, di Bergamo, Elisabetta Blando, 21, di Stezzano, Alessia Carne, maggiorenne dal 26 febbraio, di Cologno al Serio, Nicole Fasce, 23, di Carobbio degli Angeli, Sara Fernandez, 21, di Castelli Calepio, Alice Forchini, 19, di Calcio, Noemi Gelpi, 19, di Bonate Sopra, Francesca Marino, 22, di Brembate, Federica Pinetti, 23, di Pedrengo, Marianna Preda, 18, di Zanica, Cristel Sonzogni, 17, di Mapello. Relativamente alle aspiranti Miss Mascotte Lombardia, ovvero la ragazze che nel 2020 possono gareggiare solo a livello regionale, al “Boba” hanno superato il casting Alessia Cattaneo, 16 , di Stezzano, ed Elena Izzo, 17, di Sarnico.

Per poter partecipare a Miss Italia 2020 è necessario compiere 18 anni entro il 23 agosto. L’età massime consentita è di 30 anni da compiere entro il 31 dicembre 2020. Relativamente al titolo Miss Mascotte Lombardia hanno superato il casting le bergamasche Alessia Cattaneo, 16 anni, di Stezzano, ed Elena Izzo, 17, di Sarnico.