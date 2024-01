Una bellezza bergamasca verso la finale di Miss Italia

Bergamo, 10 giugno 2017 - Una splendida fanciulla di Bergamo ha concrete possibilità di partecipare alla finale di Miss Italia 2017. È la studentessa liceale Sofia Inglese, 18 anni, statura 1,73, capelli castani e occhi marroni. La dolce Sofia ha vinto la selezione di Miss Italia sul palco dell’ elegante e affollato "Reflexo" di Urgnano, esibendosi anche come ballerina nella fase talent.

Il Reflexo si è rivelato sede ideale per la selezione organizzata da Alessandra Riva, esclusivista del concorso per la Lombardia, e da Grazia Carminati.

Al Reflexo sono intervenute come madrine la milanese Martina Bassi, che essendo Miss 365 ("La Prima Miss dell’Anno") è già ammessa alla fase finale di Miss Italia 2017, e l’orobica Silvia Surini, di Rogno, che invece è si recentemente qualificata per le regionali .

A Miss Reflexo hanno partecipato 21 concorrenti provenienti da svariate province lombarde. Durante il ballo della fase talent Sofia Inglese ha evidenziato doti atletiche e charme ("Studio danza da quando avevo 3 anni").

La signorina Inglese vive con mamma Betty e i fratelli Matilde e Leonardo in centro al capoluogo orobico. Recentemente ha partecipato alla finale di Miss Mondo Italia in Puglia. "Non sono riuscita a vincerla - ha dichiarato Sofia - e per questo ho deciso di cimentarmi immediatamente in Miss Italia, che è anche il concorso più famoso".

Sul palco del Reflexo ha sfoderato disinvoltura. "In realtà - ammette miss Inglese - ero molto emozionata, sapevo che vincere sarebbe stato difficile". Relativamente alla ragazze che grazie al concorso Miss Italia hanno fatto carriera Sofia ha un modello da imitare: "Anna Valle, la vincitrice dell’edizione 1995: è bella, raffinata, preparata. Da grande spero di diventare come lei".