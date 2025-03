Sangue sulla Codognese. Schianto frontale. Conducente di furgone perde la vita a 62 anni

SESTO ED UNITI (Cremona)Non ce l’ha fatta Franco Tomasoni, 62 anni di Casanova del Morbasco, morto mercoledì intorno alle 21.30 a causa di un terribile schianto. Ferito gravemente un 37enne che guidava la sua Volkswagen Golf con cui si è scontrato frontalmente il furgone condotto da Tomasoni. Il film dell’incidente ha visto il furgone Ford Courier venire travolto dalla Golf del 37enne. La vittima stava transitando col suo veicolo in via Milano, località Baracchino, comune di Sesto e Uniti, quando ha deciso di fermarsi per un caffè al bar trattoria che sta sull’altro lato della strada. Ha cominciato la manovra di svolta a sinistra proprio mentre dall’altra parte stava arrivando la Golf. L’impatto è stato tremendo, auto e furgone distrutti, conducenti che restano incastrati nei loro mezzi. Sul posto sono arrivati presto i soccorsi. Due auto mediche, due ambulanze, vigili del fuoco e una pattuglia della Polstrada di Pizzighettone. Qualcuno si è occupato di Tomasoni, estratto inanimato dal suo Courier. Immediatamente si è visto che era gravissimo e il medico ha allertato preventivamente un’eliambulanza, pronta ad alzarsi in volo da Brescia.Ma sul posto dell’incidente ci si è resi ben presto conto che per il 62enne non c’era nulla da fare e pochi minuti dopo l’ordine di decollo dell’elisoccorso è stato annullato. Altri si sono occupati dell’autista della Golf, anche lui trovato in condizioni molto critiche. I soccorritori lo hanno stabilizzato in ambulanza e poi lo hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove i medici l’hanno ricevuto in codice rosso. La sua prognosi è riservata e l’uomo è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sempre sul luogo dell’incidente il traffico è stato deviato per tre ore, per permettere di eseguire tutti i rilievi e far rimuovere ciò che resta dei due mezzi. "Per tutti noi era Frank - ricorda l’assessore di Sesto e Uniti Michael Schettino, - lo conoscevo bene. Sono sconvolto per quello che è successo, era davvero una brava persona: nel vicinato era molto ben visto, si dava da fare ed era sempre pronto ad aiutare; una persona di sani principi".Un altro incidente mortale si è verificato ieri mattina in autostrada A21, in territorio di Caorso (Piacenza). Un autista romeno, Iulian Cojocariu, 44 anni, forse a causa di un malore, si è fermato con il suo camion sulla corsia di emergenza, al km62, nei pressi dell’uscita di Caorso, con direzione Torino. Poi è sceso. Non si è accorto che stava sopraggiungendo un altro mezzo pesante che lo ha investito e non gli ha dato scampo.