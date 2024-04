Milano stende l’Itas: è 2-1. Champions più vicina

L’Allianz Milano ribalta il fattore campo ed espugna il T Quotidiano Arena vincendo per 3 a 0 contro l’Itas Trentino. Ora i lombardi avanti 2 a 1 sono a un passo da una storica qualificazione in Champions League con l’occasione di chiudere la pratica, sabato all’Allianz Cloud alle 20.30. A Trento non va in scena una partita al pari delle aspettative. È Milano a fare il match, a sbagliare meno, soprattutto dai nove metri. Nonostante un Reggers fermo a quota 11 punti, ci pensano Ishikawa (nella foto), top scorer con 18 punti , Mergarejo e Loser. La Itas, ancora priva di Daniele Lavia, invece annaspa e cede al terzo set.

Itas Trentino–Allianz Milano: 0–3 (22–25; 23–25; 14–25).

Giuliana Lorenzo