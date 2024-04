Milano delusa, addio sogni scudetto . Gaspari: "Una bocciatura che fa male"

C’è delusione in casa Allianz Vero Volley Milano dopo la seconda sconfitta per 3-0 con la Savino del Bene Scandicci che è costata la prematura eliminazione dai playoff per lo scudetto. La finale non poteva che essere l’obiettivo di una squadra che nelle passate due stagioni aveva raggiunto questo obiettivo e che in estate si era rinforzata con il grande acquisto di Paola Egonu. Contro le toscana però sono venuti a galla i problemi di una formazione che è andata in crisi in ricezione e anche in attacco ha avuto poche alternative all’opposto della Nazionale e ai primi tempi di una Raphaela Folie tra le poche a salvarsi. In banda, con Myryam Sylla stanca, Helena Cazaute non in serata e Nika Daalderop ancora fuori condizione coach Marco Gaspari le ha provate tutte inserendo anche il secondo libero Teodora Pusic al fianco di Brenda Castillo ma dopo un inizio promettente quanto illusorio la squadra del Consorzio si è sciolta come neve al sole, non riuscendo a portare a casa neanche un set contro le più affamate ragazze di Massimo Barbolini.

Un duro colpo per tutta la squadra che ora dovrà riordinare le idee per tornare in campo tra poco meno di un mese per la finale di Champions League, in programma il 5 maggio ad Antalya contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Quel giorno sarà necessario un atteggiamento decisamente diverso, come ha sottolineato lo stesso coach Gaspari: "Dobbiamo fare i complimenti a Scandicci perché ha vinto con merito. In Gara-1 abbiamo commesso degli errori, ma c’era stata più attenzione nella correlazione muro-difesa, fondamentale che oggi ci è mancato. Non siamo riusciti a spingere in battuta come volevamo, nonostante nel primo e terzo set eravamo riusciti ad incanalare la partita sui giusti binari. Rinnovo i complimenti all’avversario. Il dispiacere è tanto, perché abbiamo lavorato un anno per questo momento della stagione".

La speranza di Milano è che in terra turca si riveda lo spirito della semifinale vinta al golden set contro il Fenerbahce di Melissa Vargas, in vantaggio nella serie per il titolo in patria.

Andrea Gussoni